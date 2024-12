«In ospedale ho trovato dipendenti fantastici» 

«Siete fantastici, via auguro buone feste». Parole di Rocco Siffredi, la pornostar italiana più famosa nel mondo, che nei giorni scorsi ha pubblicato un breve video per ringraziare il personale dell’ospedale Nostra Signora di Bonoria di San Gavino. L’attore il 22 novembre scorso si è presentato al pronto soccorso per fare alcuni accertamenti. Quella sera doveva partecipare alla fiera erotica in corso a Sanluri nel locale “Belle e monelle”. L’appuntamento era fissato per l’una di notte, ma prima di arrivare in Sardegna ha accusato qualche problema di salute.

In ospedale

«Non stavo bene. Ero raffreddato – spiega l’attore – ho chiesto agli organizzatori di indicarmi l’ospedale più vicino perché prima di entrare nel locale volevo assicurarmi di non avere né polmonite né Covid». Rocco Siffredi è arrivato al Nostra Signora di Bonaria intorno allle 23. «Sono andato al pronto soccorso – racconta – e tutto il personale è stato estremamente gentile e professionale: medici, infermieri e Oss. Non solo con me ma anche con tutti gli altri pazienti. Ho trovato persone di grande cuore». L’attore dopo i controlli è tornato a Sanluri. «Non ero in forma – spiega – mi dispiace perchè c’erano tanti fa e con mia grande sopresa anche tantissime ragazze. Non stavo bene. A momenti svenivo, ma sono andato comunque. Mi rifarò la prossima volta. Comunque, voglio rassicurare tutti, sto molto meglio». L’attore poi si presentato regolarmente per presenziare come ospite d’onore allo spettacolo nel night club di Samassi.

La direzione

Il personale e la direzione dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria hanno manifestato grande apprezzamento per le parole dell’attore. «Siamo felici che Rocco Siffredi – commenta il direttore sanitario Sergio Pili – abbia espresso questo giudizio estremamente positivo sul personale sanitario e sul funzionamento del nosocomio. È giunto in ospedale per un malessere di stagione. Si è presentato a pronto soccorso e dopo qualche ora è stato dimesso». Il video dell’attore è stato condiviso e commentato da migliaia di follower. In tanti hanno fatto i complimenti al personale dell’ospedale di San Gavino, ma non sono mancate le critiche al sistema sanitario isolano, in particolare ai disservizi. Proprio nel pronto soccorso di San Gavino nei giorni scorsi l’attività e rimasta bloccata per qualche ora. Nel piazzale c’erano cinque ambulanza con i pazienti a bordo. Hanno atteso a lungo prima di entrare nell’ambulatorio. La situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora, ma non sono mancate le proteste. I sindacati hanno rimarcato ancora una volta le carenze nelle piante organiche. Il personale è ridotto ai minimi termine e spesso l’impegno di medici e infermieri non non basta per sopperire alla disorganizzazione di tutto il sistema sanitario.

RIPRODUZIONE RISERVATA