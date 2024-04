In ospedale arriva la nuova Tac 

Tra qualche giorno arriverà all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale una nuova e modernissima Tac a 128 strati. Permetterà di superare le criticità del macchinario attualmente in uso, che più volte ha avuto bisogno di una continua manutenzione e che era in uso nel nosocomio sangavinese da almeno 15 anni. Così partiranno i lavori per installare la nuova apparecchiatura, che permetterà un tempo di acquisizione delle immagini ridotto di soli 0,28 secondi, un fatto che porterà a una conseguente diminuzione della dose di radiazioni assorbita dal paziente. La fornitura della nuova diagnostica era stata sollecitata da tempo dal direttore generale della Asl Giorgio Carboni e dal direttore sanitario dell’ospedale Sergio Pili ed è stata è inserita in un contratto per nove Tac che Ares Sardegna ha coordinato a livello regionale.

L’appalto

L’aggiudicatario della fornitura e posa in opera della nuova Tac è il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), Siemens Healthcare S.r.L. – Tepor S.p.A. Il servizio di governo delle tecnologie sanitarie di Ares Sardegna, di comune accordo con il servizio tecnico della Asl del Medio Campidano, ha previsto nel contratto anche i lavori di adeguamento e riqualificazione edile-impiantistico dei locali in cui sarà installata la nuova diagnostica al fine di creare degli ambienti maggiormente confortevoli per gli utenti e adeguati ai più recenti standard tecnologici.

L’azienda

La direzione sanitaria del presidio della Asl Medio Campidano, al fine di non interrompere l’attività assistenziale durante il periodo dei lavori ha già attivato il noleggio di un tomografo computerizzato su mezzo mobile. «Il container con il mezzo mobile – spiega il direttore sanitario dell’ospedale Sergio Pili - sarà collocato all’esterno del presidio ospedaliero in un’area dedicata per il cui accesso saranno curati i percorsi finalizzati a garantire il facile accesso dei pazienti. La nuova Tac prenderà il posto di quella attuale sempre nei locali al piano terra dell’ospedale mentre il mezzo mobile sarà collocato di fronte alla radiologia e vicino ai locali di anatomia patologica. Sarà possibile arrivarci con una passerella percorribile anche dalle barelle. Come direzione della Asl, insieme al direttore generale Giorgio Carboni, esprimiamo soddisfazione per l’arrivo della nuova Tac».

