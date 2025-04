In onore del marinaio partigiano 

È stata apposta in via XX settembre a Suelli, la pietra d’inciampo in onore di Giovanni Pitzalis, marinaio, medaglia d’onore alla memoria e croce di guerra. Pitzalis fu catturato dai tedeschi a Livorno nel settembre del 1943 per poi essere deportato nell’Europa orientale occupata dai nazisti, dove rimase prigioniero fino alla sua liberazione, il 6 luglio 1944.

Alla cerimonia di posa hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie di Suelli, i rappresentanti dell’Anpi Trexenta e provinciale, le autorità civili, tra cui il sindaco Massimiliano Garau e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. «Si chiama pietra d’inciampo, ma non perché ci dovete inciampare – ha detto Comandini – ogni volta che passate in questa via dovete alzare lo sguardo non solo a questa targa, ma soprattutto verso un mondo migliore».

Particolarmente toccante la presenza dei familiari di Giovanni Pitzalis. Sono stati i nipoti Gaia e Jacopo ad onorare la memoria del nonno, apponendo personalmente la pietra al termine della cerimonia. Con questa testimonianza, Suelli entra a far parte della rete della memoria che attraversa l’Europa, ricordando i nomi e le storie di coloro che sono stati strappati alle loro vite, affinché non siano mai dimenticati. (g. l.)

