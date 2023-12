«In oltre 60 strade luci, animazione e due pianoforti»  

Non solo i mercatini tradizionali di Natale. «Anche quest'anno, con circa 200 mila euro stiamo procedendo a montare le luminarie in città», dice l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. «Vogliamo venire incontro ai commercianti che hanno passato negli ultimi anni momenti di grande difficoltà. Difficoltà che qualcuno sta ancora vivendo». Luminarie e addobbi saranno installati nei punti strategici. «Saranno posizionate in circa 60 vie dello shopping, in vari quartieri, sia del centro che in altre parti della città, inclusa Pirri». Sorgia annuncia l’agenda dei lavori. «Prevediamo di avere completato il montaggio entro il giorno dell'Immacolata, e se non dovessero essere intoppi derivanti dal maltempo o di altra natura, ritengo entro lo stesso 8 dicembre si potranno accendere».

Il Comune propone anche un calendario di eventi per intrattenere grandi e piccini. Quest'anno saranno due i pianoforti, uno nel Corso e uno in piazza Yenne, e saranno lasciati a disposizione di chi vorrà suonarli liberamente. Gli appuntamenti includono sfilate e serate di intrattenimento con i Superanimatori (1, 4, 8, 14, 20, 23 dicembre e 6 gennaio), spettacoli di giocolieri e artisti di strada (2, 7, 15 e 19 dicembre) e le esibizioni del Coro di Cagliari (11, 14, 17 e 21 dicembre).

RIPRODUZIONE RISERVATA