In Olanda testa a testa Jetten-Wilders, attesa per i voti dei cittadini all’estero 

L’Aja. Nei Paesi Bassi, il giorno dopo il trionfo inatteso del golden boy dei liberal-progressisti Rob Jetten e la frenata del sovranista Geert Wilders, la realtà appare più sfumata: un fotofinish, nelle descrizioni dei media olandesi, per un Paese che non aveva mai conosciuto un equilibrio tanto sottile. Tutti gli occhi sono ora puntati sui 135mila olandesi all'estero: circa 90mila hanno votato e, con ogni probabilità, saranno le loro schede - non prima di lunedì - a decidere chi sarà, tra i Democratici 66 e il Partito per la libertà (Pvv), il gruppo più grande, che riceverà dal re l'incarico esplorativo per formare il nuovo governo. Con il 99% dei voti scrutinati, Jetten è avanti di appena 15mila voti. Ma il duello con Wilders resta appeso a un pugno di consensi. Il D66 di Jetten guadagna 17 seggi rispetto al 2023, firmando un'ascesa storica per il partito, mentre il Pvv ne perde 11 rispetto al trionfo di due anni fa. Alle loro spalle, la frammentazione potrebbe spostare l'ago della bilancia tanto verso il centro progressista quanto a destra.

