In Olanda subito Meloni per la finale dell’alto 

Comincia oggi ad Apledoorn, in Olanda, l’Europeo Indoor con la “giovine Italia” che con il cagliaritano Eugenio Meloni nel salto in salto cercherà di strabiliare grazie ai suoi talenti emergenti. Una nazionale con un'età media bassa dove, oltre ai campioni già affermati, ci saranno le nuove promesse italiane esplose a livello giovanile. A guidarla i "veterani" Mattia Furlani nel lungo, Marco Simonelli dei 60hs e le astiste Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo: tutti alla ricerca della finale. «Ci possiamo attendere una Nazionale che combatte millimetro per millimetro. Una Nazionale che si è messa al centro dell'attenzione e ci vuole restare», ha detto ieri il direttore tecnico Antonio La Torre durante l'allenamento ufficiale della vigilia. Saranno in totale 14 gli azzurri in gara oggi, dove si assegna un solo titolo continentale: la staffetta 4x400 mista con i padroni di casa olandesi guidati da Femke Bol nettamente favoriti su tutti. Per gli azzurri sarà una serata all'insegna dei turni di qualificazione, con il bronzo olimpico Mattia Furlani protagonista nel lungo: appuntamento alle 20.30 per centrare la finale di domani sera, misura di qualificazione diretta fissata a 8,00. Alle 18.20 a rompere il ghiaccio nel salto in alto sarà il debuttante Matteo Sioli, 2,28 agli Assoluti indoor, con Manuel Lando e l'altro esordiente Meloni cercano la finale. Tutta l’Isola tifa per Eugenio.

