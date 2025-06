In Ogliastra un fisioterapista dall’Ucraina 

C’è chi in Ogliastra ha trovato una seconda casa, dove mettere al servizio di centinaia di anziani e persone fragili le proprie competenze e doti umane. È il caso di Hershtensveih Kyrylo, noto “Khiro”, fisioterapista 34 enne ucraino, dallo scorso ebbraio, in forze alla Coop sociale “Serena” di Lanusei, che non trovava personale. Per Khiro, partito nel 2021 dalla città di Kharkiv (oggi tra le zone più colpite nel conflitto contro la Russia), tre anni di studi a Torino, dove nel 2024 ha conseguito la laurea in fisioterapia, accrescendo il proprio bagaglio culturale. A dicembre la svolta professionale: «Ho raggiunto Cagliari - racconta Hershtensveih - dove ho trascorso due mesi incantato dalla bellezza di una terra unica. Qui, ho appreso che la Coop Serena cercava un fisioterapista in Ogliastra. Non ho perso tempo».

E dopo una selezione per Kiro arriva l’assunzione a tempo indeterminato: «Una grande opportunità, in una terra che amo e dove sono felice di investire sul mio futuro», dice lo specialista, operativo tra Gairo, Seui, Ussassai e Perdasdefogu. «In questi mesi ho incontrato persone meravigliose, che mi hanno accolto e fatto sentire a casa. Dai colleghi passando per gli anziani dotati dell’elisir della longevità,fino a coloro che vivono più patologie». Ad elogiarne la figura, oltre ai vertici di Coop Serena, Carla Sulis (47) di Seui, affetta da sclerosi multipla: «Era da tempo che in Ogliastra si faceva fatica nel trovare degli specialisti che si occupassero delle necessità di noi pazienti. L’arrivo di Khiro, ha migliorato la mia condizione e quella di tanti ogliastrini».

