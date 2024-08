In Ogliastra mancano i villeggianti sardi 

Al netto dei numeri, che comunque ad agosto non tradiscono, domina una certezza: in Ogliastra sono mancati gli italiani, più nello specifico i sardi. Il turismo di prossimità, che nelle ultime stagioni aveva sostenuto la tendenza dei flussi, non s’è visto, lasciando spazi vuoti e maestranze a casa. È sentore diffuso che nella terra della longevità non si possa parlare di boom di presenze. Tutt’altro. Gli albergatori sono sinceri e nessuno di loro parla di affari stellari. Nel linguaggio calcistico si direbbe che la maggior parte si è salvata in calcio d’angolo pur di non subire.

In sintesi luglio è stato segnato da un buon andamento in termini consuntivi, con difficoltà nell’ultomo scorcio del mese e inizio agosto. La domanda è stata caratterizzata, anche se in piccola parte, da mercati insoliti per la zona, come quello americano spagnolo o est Europa. Tante sono state le prenotazioni effettuate a ridosso della data di arrivo e per pochi giorni. «Questo - afferma Francesco Bovi, manager del complesso turistico Bovi’s Hotels - fa notare, nel nostro piccolo, un cambio di approccio alle vacanze che vengono pianificate sempre meno in anticipo e presuppongono anche la volontà dei viaggiatori di piccoli tour sulle diverse aree della Sardegna». Pesa, in Ogliastra, la condizione dei trasporti. «È l’handicap principale nella scelta delle vacanze e, soprattutto, dell’arrivo in Ogliastra che paga ancora oggi la maggiore distanza dagli aeroporti principali», sostiene Bovi.

