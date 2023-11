In Ogliastra incentivi anti-fuga ai giovani 

Nel 2070 l’Ogliastra avrà 35 mila abitanti. Diciottomila in meno rispetto agli attuali 53.217, dato del 2022 già di per sé decurtato di 2.791 unità dal 2016. È il quadro a tinte fosche che emerge da un report sulle proiezioni demografiche elaborato dall’Istat. Interi paesi, in una zona che già oggi mostra una forte disomogeneità territoriale, sono destinati a sparire dalla cartina geografica. Ai sindaci non resta altro da fare che inventarsi iniziative per (tentare) di fronteggiare lo spopolamento. «Per incentivare la gente a restare in paese - dichiara il sindaco di Arzana, Angelo Stochino - abbiamo concesso finanziamenti per nuovi bed and breakfast, una cantina e altre attività come un punto di insediamento turistico. Ma, soprattutto, abbiamo un occhio di riguardo per i servizi dedicati all’infanzia: c’è una cooperativa di ragazze che si occupa dei bimbi nel doposcuola andando incontro alle esigenze dei genitori. In più abbiamo allestito aree attrezzate per lo sport al parco a San Vincenzo e ora un’area fitness al parco Carmine».

Osservano con attenzione il fenomeno anche alla Cisl Ogliastra: «Un quadro di totale disfacimento, gli indici di sviluppo e le prospettive sociali ed economiche - ammette il segretario territoriale, Michele Muggianu - sono preoccupanti. La demografia crolla e la popolazione invecchia male a causa dei disservizi sanitari, le azioni politiche sono sempre meno incisive. Occorre un’idea nuova di Sardegna che riporti ottimismo e prospettive per i nostri giovani».

