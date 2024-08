In Ogliastra gli invasi sono sempre più vuoti 

I contenitori artificiali si stanno svuotando sempre di più. L’Ogliastra è ostaggio della sete e a certificarlo ci sono i dati dell’ultimo bollettino che l’Agenzia regionale del distretto idrografico ha rilasciato il 31 luglio. I numeri sono impietosi, non solo per l’invaso di Bau Muggeris ma anche per la diga di Santa Lucia, entrambi nel territorio di Villagrande. Se fino a qualche mese fa il bacino a valle dell’abitato non destava preoccupazione, ora i livelli confermano l’emergenza: il 31 luglio 2023 la diga aveva un invasato del 100 per cento, un anno dopo è al 34,87 per cento. In sostanza è semivuota: contiene un terzo dell’acqua, appena 1,08 milioni rispetto ai 3,14 del volume totale. La situazione climatica non autorizza a pensare che la situazione possa evolversi in positivo e il picco delle presenze d’agosto può essere il colpo di grazia per la diga che alimenta (anche) Tortolì.

I numeri

Al Bau Muggeris il livello crolla a picco. Ogni mese che passa il bollettino idrografico non mente sulla reale situazione dell’invaso che ha un volume di regolazione autorizzato pari a 56,62 milioni d’acqua e, invece, oggi ne contiene appena 15,28 milioni. Per tre quarti l’invaso è vuoto. In un mese sono spariti 3 milioni d’acqua e nell’ultimo anno 21,53 milioni. Numeri lacrime e sangue per un territorio dove oltre la metà dei paesi convive con le restrizioni idriche. Che, ormai, non sono più soltanto notturne ma lo scenario è ben più drammatico e si estende anche alla fascia diurna.

Animali assetati

A Villagrande, sede dei due invasi, l’allarme è elevato. Gli abitanti della frazione di Villanova Strisaili non hanno più acqua nei rubinetti già a metà mattina. Il sindaco, Alessio Seoni, ha fatto realizzare nuovi pozzi artesiani per evitare che i suoi cittadini morissero di sete. Sono in difficoltà anche gli allevatori, per i quali verrà organizzato un sistema di approvvigionamento in sinergia con la Protezione civile regionale. Ma gli allevatori potranno utilizzare l’acqua esclusivamente per dare da bere agli animali. È di ieri il nuovo avviso a non sprecarne mezza goccia: pena 500 euro di multa. «È vietato utilizzarla per l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, per il lavaggio di cortili, piazzali, mezzi a motore e per riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino», ha spiegato il primo cittadino che ha emesso un’ordinanza adeguata.

I paesi a secco

Loceri continua a essere approvvigionato dalle autobotti, a Lanusei l’acqua va via a mezzogiorno, negli ultimi giorni diversi guasti hanno lasciato a secco Girasole, mentre Tertenia aspetta il dissalatore.

