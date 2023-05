In occasione della festa di Sant’Isidoro vietata la vendita di bevande in bottiglia  

Tutto pronto per la festa di Sant'Isidoro: dopo la pubblicazione del programma ufficiale delle celebrazioni civili e religiose, l'amministrazione comunica i divieti e le regole in vigore da domani al 15 maggio. Come di consueto sarà vietata la somministrazione di bevande, in bicchieri o bottiglie in vetro, poiché posso diventare sia fattori inquinanti sia strumento d'offesa nei confronti di altre persone.

Dal sabato al lunedì sarà sospesa la circolazione (dalle 18,30 a mezzanotte) in alcuni tratti di via Vitale Matta, via Felice Serra, via Valle d'Aosta, via Baronale e via Cagliari. Divieti di sosta attivi 24 ore su 24 e attivi su entrambi i lati dei tratti interessati di via Baronale e via Valle d'Aosta. Senso unico temporaneo in via Cagliari verso Decimomannu, dalle 18,30 a mezzanotte.

«La polizia municipale», viene specificato nell'ordinanza firmata dal sindaco di Villasor Massimo Pinna, «ha facoltà di deroga su queste prescrizioni».

Il programma precede le tradizionali messe e la processione per le strade del centro. (m. p.)

