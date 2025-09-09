«In nave un viaggio da incubo» 

Disavventura per un gruppo di cittadini e amministratori di Seulo. Lunedì scorso avevano le prenotazioni, con cabina in prima classe, sul traghetto Grimaldi Lines diretto da Olbia a Livorno con partenza alle 22. All’imbarco della comitiva (trenta persone) i dipendenti della compagnia marittima si sono accorti di aver commesso un grave errore non avendo provveduto a riservare i posti in cabina venduti all’agenzia di viaggi incaricata. Così per i passeggeri di Seulo (età media 70 anni) restavano soltanto soluzioni di fortuna: le poltrone in seconda classe. Per rimediare all’errore anche economico colazione e cena offerte dalla Grimaldi Lines (ma la cena solo al buffet e scelta limitata ad alcune pietanze).

L’assessora

La toppa è sembrata decisamente peggio del buco come racconta l’assessora al Turismo e ai Servizi sociali del comune di Seulo, Patrizia Moi: «Capiamo che l’errore è umano, ma umana deve essere anche la capacità di rimediare senza lasciare che a subirne le conseguenze siano, come in questo caso, persone anziane costrette ad affrontare una notte lunga e disagevole peraltro, prima di un'altra giornata in viaggio per raggiungere Pestarena in Piemonte. Le nostre richieste al personale Grimaldi si sono limitate a quelle di avere riguardo per gli anziani mettendo a disposizione, almeno per loro, le cabine. Richiesta mi sembra ragionevole ma purtroppo disattesa dalla Compagnia. Allora se misura della qualità di un servizio è la capacità di rimediare all’errore, possiamo dire senza paura di essere smentiti che qui il livello è pessimo.

Il gemellaggio

Il viaggio del gruppo, targato Seulo dopo, una notte in bianco e lo sbarco da Livorno, è proseguito verso la Val d’Ossola, in Piemonte, sul filo della memoria che unisce il piccolo Comune della Barbagia alle comunità di Pestarena, Ceppo Morelli, Campioli, Macugnaga. Qui nella secondo metà degli anni Quaranta da Seulo, diverse famiglie e giovani, emigrarono per lavorare come minatori nei giacimenti d’oro delle Alpi piemontesi. Questa la trama di una storia di comunità che Seulo vuole restituire alla memoria collettiva e rinsaldare attraverso il gemellaggio con il Comune di Pestarena. Dice l’assessora Moi: «L’itinerario del nostro viaggio è seguire le orme dei nostri compaesani che in Val d’Ossola hanno costituito una colonia di immigrati laboriosa e popolosa». Nel gruppo c’è anche la figlia di uno dei minatori seulesi della Val d’Ossola: Salvatore Carta, classe 1904, noto Pillonedda. Rosaria Carta, 77 anni domenica prossima, ha frequentato la terza elementare in Val d’Ossola e, a parte la traversata in traghetto che definisce “pessima”, racconta l’emozione di tornare lì dopo 65 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA