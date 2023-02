In Municipio uno Spazio bimbo 

Una piccola montagna di scatole con giochi di gruppo e puzzle, fogli da colorare e un tavolino con sedia per i lavori in sicurezza e comfort. E, immancabili, alcuni barattoli di costruzioni. È lo Spazio bimbo allestito nell’androne di ingresso del municipio di Nuraminis con lo scopo di rendere meno noiosa e problematica l’attesa dei più piccoli che sperimentano, in compagnia dei congiunti, i primo incontri ravvicinati con la burocrazia.

L’amministrazione comunale spiega così le finalità del nuovo servizio: «Si tratta di uno spazio in cui i bambini potranno giocare e intrattenersi durante gli incontri dei genitori con i dipendenti comunali. Verrà garantita una qualità ottimale quando rispetto e ordine saranno onorati».

Lo Spazio bimbo vivacizza così la fredda sala d’attesa al piano terra del palazzo comunale dove da poco vengono sperimentati i nuovi giorni e orari di ricevimento per il pubblico: il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 17,30. Inoltre è stato installato un citofono esterno per comunicare con gli uffici e un sistema di riconoscimento facciale per l’ingresso dei dipendenti.

