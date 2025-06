In Municipio resta chiusa l’ala a rischio 

L'ingresso del corpo aggiunto dell’edificio comunale di via San Lorenzo resta interdetto. Dopo l’allarme per possibili instabilità di martedì scorso, subito rientrato, in una riunione tra i tecnici comunali è stato deciso di anticipare il ricollocamento degli uffici presenti in quell’ala nel resto della struttura.

Una misura comunque in programma tra qualche mese, quando partiranno i lavori per il consolidamento statico dell’edificio, un lavoro da circa 900 mila euro al momento in fase di gara d’appalto. I vigili del fuoco erano intervenuti per un sopralluogo dello stabile, dopo la segnalazione di una dipendente. A causare i rumori, delle fratture tra il corpo principale e il corpo aggiunto, ma l’assenza di rischio collasso è stata certificata anche dall’ultima nota dell’ingegnere progettista dei lavori di consolidamento. «Stiamo monitorando costantemente lo stato del fabbricato», ribadisce l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

