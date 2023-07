In Municipio il toto-nomi per le Regionali 

Manca poco alle Regionali, ma a Quartucciu sembra sia già esplosa la febbre elettorale. Se ufficialmente tutto tace o quasi, sottobanco chi siede nei banchi dell’aula di via Giofra ha già dato il via alle danze con incontri e confronti extra comunali. I rumors ruotano intorno ai nomi del sindaco Pietro Pisu, della vicesindaca Elisabetta Contini, dell’assessore all’Urbanistica Christian Mereu e di quello ai Lavori pubblici Walter Caredda. Ma tra i palpabili ci sono anche quelli dei consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci. Nessuno conferma e nessuno smentisce, ma tutti aspettano di capire chi potrebbe in città essere il o la “rivale”, per dare così il via alla propria campagna elettorale.

Impera il “basso profilo”

Il sindaco nei mesi scorsi ha ammesso di essere stato più volte corteggiato dal centrosinistra regionale, ma preferisce non esporsi. A essere corteggiata da più forze politiche è anche Elisabetta Contini. C’è chi la dà vicinissima a Orizzonte Comune, il movimento civico promosso e fondato dal consigliere regionale Franco Cuccureddu. «Sto dialogando con diverse forze politiche: mi piace ascoltare, confrontarmi e informarmi, ma io non ho ancora fatto alcuna valutazione», afferma Contini: «Qualunque sarà la mia decisione, sarà frutto del confronto con il mio gruppo di maggioranza». E aggiunge: «A oggi ho scelto di mettermi in gioco nella mia città, a cui con piacere ed entusiasmo dedico il mio tempo. Per ora non ho l’ambizione di andare a gestire situazioni più grandi e anche per il futuro guardo a Quartucciu».

Caredda si sfila

Pisu e Contini, però, attingerebbero dallo stesso bacino elettorale e chissà se tra i due litiganti il terzo godrebbe: Walter Caredda, dopo l’esperienza maturata in città, approderà alla Regione? «Ho avuto alcune proposte, ma ho riserve: ho preso un impegno con i quartuccesi che voglio portare avanti». È, invece, sempre molto enigmatico Christian Mereu, vicino al gruppo Alleanza Rosso Verde: «Tutti mi dicono che sono candidato, ma l’unico a non saperlo sono io», sorride e dribbla: «Prima si deve trovare il candidato presidente, poi si vedrà».

Una sfilza di no

Un «no» secco arriva dalla consigliera dell’opposizione Michela Vacca: «Non ho mai pensato di farlo, nonostante circolino altre voci». Il collega Damiano Paolucci, già consigliere metropolitano, ammette di non avere, al momento, questa aspirazione: «Deciderò a settembre, ma preferirei continuare il percorso nella Città metropolitana». Potrebbe però candidarsi, in forza ai Riformatori, Rita Ambu, la presidente del Consiglio nella precedente consiliatura: «Non c’è nulla di certo, ne abbiamo parlato, ma le liste si chiuderanno a novembre», commenta.

Le quasi certezze

Sembra certa la candidatura di Andrea Piras, già consigliere regionale della Lega, e di Francesca Valeria Ledda, vicesindaca e assessora alle Politiche sociali con la Giunta Pulga, molto amata dai quartuccesi, che ancora la rimpiangono.

