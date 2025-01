In Municipio il ricordo del “Samudaripen”, lo sterminio di rom e sinti da parte dei nazisti 

A pochi giorni dalla Giornata della memoria, in ricordo del Samudaripen, lo sterminio di rom e sinti avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, l’8 febbraio alle 11 si terrà a Palazzo Civico un'iniziativa dal titolo “Il popolo rom. Storia, musica e memoria”, con il musicista di fama internazionale Santino Spinelli .

Il significato di Samudaripen, letteralmente “tutti morti” nella lingua del popolo che ha subito questo genocidio, racchiude sia il senso greco di Olocausto, che il senso ebraico di Shoah. Considerati come “asociali”, vennero uccisi tra i 250mila e i 500mila rom e sinti, su 700mila presenti in Europa in quel periodo: l'imprecisione delle statistiche è dovuta alla mancanza di documentazione che li riguarda e alla loro stessa tradizione. Divennero l'oggetto di esperimenti scientifici nei campi di sterminio da parte del dottor Mengele, in particolare le coppie di gemelli. Il Parlamento europeo ha istituito la Giornata internazionale per la commemorazione dell'Olocausto di rom e sinti solo nel 2015.

Organizzato da Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), Cineteca sarda, Ficc (Federazione italiana circoli del cinema) e Istituto Issasco, all'appuntamento con gli le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo Santa Caterina, parteciperanno anche il sindaco Massimo Zedda, il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, le assessore Giulia Andreozzi e Maria Francesca Chiappe, amministratrici e amministratori locali e parlamentari sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA