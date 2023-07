In Municipio arrivano i rinforzi: «Serviranno per il Pnrr» 

Il Comune di Iglesias investe sulla macchina amministrativa con l’assunzione di tre nuove figure dirigenziali. A rendere nota la decisione è il sindaco Mauro Usai, il quale spiega come in vista degli ingenti futuri finanziamenti in diversi settori provenienti dai fondi Pnrr, sia doveroso dotare il Comune di ulteriori professionisti. «Le selezioni si terranno il 18 agosto - spiega Usai – ed entro settembre tre nuovi dirigenti, per un anno, si aggiungeranno ai tre già in organico. A breve ci sarà tanto lavoro da svolgere per via dei finanziamenti ed è necessario farsi trovare pronti. Fino ad oggi sono state diverse le assunzioni delle categorie B e C, ora è arrivato il momento di assumere anche gli apicali, che possano rinforzare l’architrave della consiliatura, essenziale per la creazione di una struttura che possa seguire i progetti politici».

Le selezioni riguarderanno il settore amministrativo, patrimoniale e tecnico-manutentivo.

Ancora ad agosto è inoltre prevista la selezione per l’individuazione della figura di comandante della Polizia municipale. Dopo la sanzione comminata dall’Anac (l’organo anticorruzione che aveva stabilito l’irregolarità del Comune di Iglesias per essere sprovvisto di un comandante e non aver effettuato la rotazione della figura di coordinatore fra gli agenti in dotazione), a distanza di 13 anni il Corpo avrà un nuovo punto di riferimento.

