«In Municipio abbiamo trovato macerie» 

Presentate e approvate in Consiglio comunale le linee programmatiche della giunta guidata dal sindaco Mario Puddu. Quattro mesi dopo il voto. Un lungo Consiglio accompagnato dalle polemiche. Tra le priorità principali secondo il primo cittadino, la carenza del personale amministrativo dovuta anche alla migrazione dei dipendenti comunali verso enti pubblici superiori. Tra le altre priorità di questa maggioranza, l'emergenza sociale anche abitativa, la promozione turistica, valorizzazione dell'ambiente, sistemazione delle strutture sportive, revisione del Piano Urbanistico Comunale, riqualificazione del centro storico.

Il sindaco

«Abbiamo presentato le nostre idee per il futuro di Assemini, avremmo voluto occuparci subito delle grandi opere -dichiara il sindaco - ma in questi mesi abbiamo dovuto mettere mano a urgenze generate dalla pessima gestione di chi ci ha preceduto. Abbiamo migliorato la drammatica situazione dell'Ufficio anagrafe, gestito il problema tumulazioni. Abbiamo trovato chiuso lo Sportello Europa e l'Angy Village, strade e marciapiedi in condizioni disastrose. Stiamo definendo situazioni cominciate nella mia prima giunta come l'Auditorium che sta per essere inaugurato, il campo di via Coghinas o le piste ciclabili, i cinque anni tra i miei due mandati sembrano trascorsi inutilmente».

I grillini

Durissimo il commento di Diego Corrias, capogruppo dei 5Stelle, ex assessore nella precedente amministrazione: «Linee programmatiche bocciate. A partire dalla forma: sembrano la pagina di un diario, non il documento strategico che deve rappresentare l'amministrazione per cinque anni. Nessuna parola su Pnrr, Macchiareddu, nessuna strategia per le imprese. Le linee programmatiche dovrebbero indicare strategie, azioni e obiettivi. Qui invece non c’è nessuna visione. Non è più il momento dei sorrisi e delle strette di mano. Servono idee e progetti. E qui non ce n’è traccia».

Il Pd

Sulla stessa linea il Pd, secondo Alessandro Casula: «Dopo quasi cento giorni dall'insediamento e con 40 di ritardo sui tempi statutari ci aspettavamo qualcosa di più di questo piccolo diario. Non c'è una soluzione ai tanti problemi. Mancano una visione sul futuro di Assemini, riferimenti ai temi della povertà, dell'emarginazione sociale e della carenza di lavoro. La zona artigianale è stata liquidata con due parole così come lo sviluppo economico. Sulla forma del documento no comment, davvero poco istituzionale».

Il centrodestra

Critiche anche dal centrodestra sebbene in parte le linee programmatiche vengano condivise da Niside Muscas: «Condivisibile la scelta di dare spazio all'associazionismo ma preoccupa la totale assenza di attenzione per gli anziani mai citati in tutto il documento in cui si pretende di tutelare le tradizioni locali senza pensare a chi le dovrebbe trasmettere. Bene pensare alle strade e ai marciapiedi ma fa riflettere che si parli di ripristino e situazione di degrado quando ci sono zone che non hanno mai visto l'asfalto nemmeno dieci anni fa. Ad Assemini serve un Piano urbanistico comunale dinamico».

