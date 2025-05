In moto sul Gennargentu, la Forestale dà la caccia agli incivili su due ruote 

Sul tetto della Sardegna in sella alle moto da enduro. Ma è vietato. C’è un’indagine della Forestale su un gruppo di turisti stranieri appassionati di escursioni in fuoristrada in sella alle due ruote che nei giorni scorsi ha raggiunto la croce di Punta Lamarmora, la vetta del Gennargentu, correndo lungo i sentieri che dovrebbero essere riservati ai visitatori che si muovono a piedi o in bici. Passaggi tracciati che hanno riportato dei danni a causa del passaggio delle loro ruote e di quelle di coloro che hanno dimostrato la stessa inciviltà nel recente passato. Uno sfregio su tracce calpestabili immerse nella natura che sono state oggetto di rifacimento grazie all’utilizzo di fondi Por. A segnalare la vicenda ai ranger è stato il direttore generale di Forestas, Antonio Casula: ai vertici dell’ente è stato inviato un corposo dossier di foto e video che documentavano il “raid”.

Indagini

L’individuazione dei responsabili non dovrebbe essere difficile. Chi ha deciso di inviare la segnalazione ha fotografato le targhe di tutte le moto: sono olandesi. Ed è stato anche ripreso l’arrivo, a gruppetti di tre: i mezzi da enduro con in sella i centauri bardati di tutto punto sorpassano escursionisti che a fatica, con delle racchette per agevolare la camminata, stanno raggiungendo lo stesso obiettivo. Le immagini mostrano anche la sagoma del sentiero, rovinata dai solchi degli pneumatici.

La segnalazione

Grazie agli smartphone, diventa breve il passaggio dalla vetta dalle montagne agli uffici di viale Merello di Forestas, a Cagliari. Qui il Dg Casula ha redatto la comunicazione inviata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, carica di allegati, con la quale «si richiede l’intervento degli ispettorati competenti, per accertare ogni possibile violazione di legge, relativamente ad una puntale segnalazione da parte del Cai (Club alpino italiano) della Sardegna su territorio, prevalentemente in comune di Fonni, gestito dall'agenzia Forestas». Viene segnalato «l’utilizzo di veicoli a motore vietati sulla sede del sentiero e grave danneggiamento del piano di calpestio, per un numero consistente di motocross di tipo enduro» che ha comportato «danni alla vegetazione arbustiva lungo il tracciato». Casula descrive inoltre «evidenti segni di avvio di fenomeni di erosione del suolo, superficiale ed incanalata, a seguito del ripetuto passaggio di mezzi motorizzati nella sede del sentiero su descritto, su fondo naturale, anche in lunghi tratti con larghezza inferiore a un metro». Secondo le poche ulteriori informazioni che trapelano, gli accertamenti della Forestale sono già stati avviati.

Zona di pregio

Quello oggetto della denuncia è il sentiero che corre in territorio di Fonni: parte dalla stazione sciistica del Bruncu Spina, taglia i costoni della montagna e raggiunge prima l'area di sosta con l'acqua gelida della fontana, poi Arcu Gennargentu e infine il valico di Genna Orisa (dove confluisce il sentiero 761 - altro ramo del sentiero stellare Frassati, sul versante di Villagrande, in fase di manutenzione) per poi raggiungere la croce di Punta Lamarmora. Non è l’unico a piacere a chi pratica l’enduro: nel 2020, dopo un’invasione di moto da cross, l’allora sindaco di Arzana aveva emanato un’ordinanza per vietare il passaggio sui sentieri nel suo territorio: un provvedimento «contro la stupidità», l’aveva definito.

