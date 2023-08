In moto e senza patente semina il panico in centro 

Inseguimento notte per le vie del centro storico da parte della Polizia stradale: un ventenne di Olbia è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per lui è scattata anche una multa da 6mila euro per guida senza patente e per le violazioni al codice della strada. Il 20enne era in sella a una moto insieme a un'altra persona e stava percorrendo le vie del centro, guidando in maniera pericolosa. Una pattuglia della stradale lo ha visto e gli ha intimato di fermarsi, ma la reazione è stata quella di darsi alla fuga. Inseguito, ha percorso a tutta velocità le vie pedonali, rischiando di investire le persone che passeggiavano. Il ragazzo è sfuggito, infilandosi in un passaggio stretto, ma gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e sequestrargli la moto.

