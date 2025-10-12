In moto contro un muro: centauro grave in ospedale 

Un motociclista algherese di 50 anni è finito contro il muro per evitare un ciclista che viaggiava nella stessa direzione, lungo la strada vicinale di Valverde, alla periferia di Alghero, vicino la chiesa omonima. L’uomo, coinvolto nell’incidente di domenica mattina, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile di Sassari. Era alla guida di una Ktm di grossa cilindrata in compagnia della moglie, mentre percorreva via Valverde, in prossimità della Madonnina e, secondo una prima ricostruzione, procedeva quasi appaiato ad una bici elettrica nella stessa corsia, quando intorno a mezzogiorno, il ciclista con una manovra improvvisa avrebbe svoltato a destra tagliando la strada al motociclista. Il 50enne per evitarlo avrebbe sterzato bruscamente finendo contro un muro lungo la carreggiata. Sbalzato dalla moto, l’uomo ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni. Ancora cosciente è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno affidato all’equipe medica per trasportarlo a bordo dell’elisoccorso al Santissima Annunziata. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e la polizia locale impegnata a ricostruire la dinamica. Illeso il giovane ciclista, mentre la moglie del centauro, lievemente ferita, è stata trasportata al pronto soccorso.

