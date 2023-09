In mostra lo stendardo dedicato alla Madonna 

Nella chiesa Santissima Vergine Assunta a Selargius fino al 10 settembre si potrà ammirare l’arte degli stendardi, esposti in una splendida mostra in parrocchia. Tra questi uno è dedicato alla Madonna del Rosario, realizzato dagli artisti Agnes Zimmermann e Luca Cocco. Lo stendardo è stato creato con vecchi ricami in oro riportati in tessuto di raso in seta, riproduzione del simulacro eseguito a olio su tela. L’opera è stata commissionata dal gruppo di preghiera del Rosario Perpetuo e donato alla parrocchia dalle socie.

