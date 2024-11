In mostra le tradizioni del paese 

Isili in vetrina a Cagliari in un grande magazzino del centro. Esposizioni, allestimenti, dimostrazioni, esibizioni che hanno portato a Cagliari un pezzo dell’entroterra sardo e i gioielli dell’artigianato tipico del paese capoluogo del Sarcidano.

Un evento organizzato grazie alla collaborazione del Comune di Isili presente con il sindaco Luca Pilia e alcuni consiglieri. In mostra fra gli scaffali del negozio il Museo Marate, Isili Turismo, il nuraghe Is Paras, il lago San Sebastiano con il Circolo Nautico. Non sono mancate le dimostrazione di artigiani come l’orafa Ilaria Orgiu che ha realizzato una fede sarda campidanese, come Ilse Atzori con il suo telaio, Toto Atzori e i suoi accessori in pelle.

Non sono mancate le esposizioni dei quadri di Pasquale Cillara e gli abiti da sposa di Gianna Lecca e sua figlia Lollo e le degustazioni tipiche come quelle dell’azienda agricola di Paolo Cherchi, della tenuta di Susanna Atzori e i prodotti di un pastificio.

Ha fatto da colonna sonora della serata il Coro Polifonico Tasis guidato dal maestro Gianluca Podda. (s. g.)

