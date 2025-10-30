In mostra le opere di Sini dedicate a Gramsci 

Oggi alle 17 nella Casa della Cultura di Escalaplano inaugurazione della mostra “Antonio Sini incontra Gramsci", in collaborazione con l’Istituto Gramsci della Sardegna e la Società Umanitaria–Cineteca Sarda. L’esposizione raccoglie le opere dell’artista Antonio Sini, ispirate alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci. Interverranno il sindaco Marco Lampis, Antonello Zanda, direttore della Cineteca Sarda, Mariella Obino Sini, moglie dell’artista, Gianfranco Bottazzi, presidente dell’Istituto Gramsci, e Giorgio Serra. (s. m.)

