In mostra le foto dell’allievo di Lilliu 

Nel piano terra del palazzo municipale di Sant’Antioco, è stata allestita la mostra sui nuraghi che rende omaggio a Francesco Rombi, illustre cittadino antiochense dotato di autentica passione per la cultura e la storia dell’isola. Le immagini scattate al principio degli anni 60, nell’ambito della sua tesi di laurea in archeologia, discussa con il professor Giovanni Lilliu, immortalano le monumentali costruzioni di pietra dell’isola regalando un reportage in bianco e nero di panorami mozzafiato, scorci e importanti dettagli dei numerosi monumenti presenti nel territorio isolano, in alcuni casi, oggi non più visibili.

Pioniere delle ricerche archeologiche in aree extra-urbane, a lui si deve un primo censimento delle strutture nuragiche dell’intera isola di Sant’Antioco. Gli scatti storici consentono di immergersi in un affascinante itinerario archeologico dell’isola, arricchito dalle immagini contemporanee provenienti dall’ultimo censimento delle evidenze archeologiche presenti nel territorio di Sant’Antioco. La visita della mostra è libera e gratuita secondo gli orari di apertura del palazzo municipale.

