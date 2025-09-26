VaiOnline
Quartucciu.
27 settembre 2025 alle 00:24

In mostra le eccellenze dei vini e delle birre artigianali 

Le eccellenze dei vini e delle birre artigianali sarde saranno protagoniste della quinta tappa delle due mostre itineranti “Cin Cin Cannonau” e “Sete da Luppoli”, che da domani a venerdì 3 ottobre saranno a Quartucciu, alla Domus Art (ex Casa Angioni). Le due mostre, promosse dalle associazioni Botteghe in piazza e Welcome wine Sardinia, con il supporto della Fondazione di Sardegna, si uniscono in un'unica rassegna enogastronomica chiamata “Calici diversi”.

L'appuntamento quartuccese è organizzato grazie agli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive. Si racconteranno (e degusteranno) il Cannonau e le birre artigianali, abbinandoli ai sapori tipici dell'Isola.

Le prime tre giornate (domani alle 12, dopodomani e il 30 alle 19) saranno dedicate tutte al Cannonau. Le protagoniste assolute delle ultime tre serate (il primo e il 2 ottobre alle 19 e il 3 alle 18.30), invece saranno le birre artigianali, tutte nate e prodotte nel territorio sardo.

«Con l'assessore alle Attività produttive Carlo Secci abbiamo voluto confermare quest’iniziativa, che ha sempre avuto un ottimo riscontro», dice l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini: «Non promuove solo le eccellenze dei vini e delle birre artigianali, ma accoglie anche turisti, appassionati e curiosi del buon bere».

