In mostra le bellezze del paese 

Sardara mette in mostra le sue bellezze storiche, archeologiche e ambientali: sabato, dalle 16 alle 20, e domenica, dalle 15 alle 19, il paese sarà in vetrina grazie alla XXVIII edizione di Monumenti aperti. Punto di forza della cittadina sono le terme di Santa Mariaquas, immerse in un’area verde che dista appena due chilometri dal centro abitato, famose non solo per le sorgenti di acqua calda ma per l’intero compendio termale riassunto nello storico edificio delle terme romane, nel lavatoio e, per la prima volta, visitabile anche la grotta di Santa Mariaquas.

A guidare gli ospiti saranno i volontari dell’Unitre, studiosi della storia locale. Porte aperte al patrimonio archeologico conservato nel museo Villa Abbas e gestito dall’omonima cooperativa che per l’occasione organizza un laboratorio di ceramica, aperto ai visitatori di ogni fascia d’età. Ciascuno si potrà cimentare nell’arte della ceramica con la riproduzione di oggetti antichi. Spazio alle chiese, gioielli d’architettura, come San Gregorio, la Beata Vergine Assunta, Sant’Antonio, Sant’Anastasia, il santuario di Santa Mariaquas, patrona della diocesi di Ales-Terralba, da secoli meta di pellegrinaggi e sede di un’importante festa religiosa. (s. r.)

