In mostra le antiche tombe trasformate in abitazioni 

Decima edizione di "Gruttas obertas” questa sera a partire dalle ore 20.

La manifestazione si svolge tra le vie Necropoli e Foscolo e mette in mostra storia e tradizione del borgo dove è possibile visitare gli ipogei, tombe puniche, trasformate in abitazioni e vissute fino agli anni 70. Nel dettaglio, si tratta della versione isolana di quelle “cortes” che si aprono in Barbagia, in autunno. L’iniziativa, rappresenta un’attrazione turistica e culturale unica nel suo genere proprio perché offre la possibilità di visitare gli antichi luoghi di sepoltura, sfruttati poi come abitazioni dalla popolazione locale. La manifestazione è inserita nelle attività del parco archeologico di Sant’Antioco e in particolar modo nella programmazione dell’adiacente Museo Etnografico. Fanno da cornice artigiani e produttori locali che offrono l’occasione per degustare prodotti tipici accompagnati dall’ottimo vino carignano e di vedere la realizzazione di cesti e altri attrezzi della comunità che viveva nel villaggio ipogeo. Gli artisti locali, per l’occasione, hanno realizzato una serie di lavori che saranno esposti lungo il percorso che permette di visitare il borgo e anche di accedere agli ipogei, da sempre chiamati grotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA