In mostra la scuola del futuro 

Matteo Spanu, studente dell’istituto tecnico Primo Levi di Quartu, parla con tono deciso, mostrando un pacemaker e descrivendone il funzionamento. Accanto a lui, i compagni illustrano quanto realizzato in classe: una serra in miniatura, con i dettagli costruiti nei minimi particolari. A pochi metri, c’è un’altra postazione, quella del Duca degli Abruzzi: ragazze e ragazzi parlano con genitori e possibili futuri studenti dell’istituto, evidenziando le attività didattiche e mostrando anche i prodotti tipici a chilometro zero, provenienti dai terreni della scuola. E ancora: in mostra, nella Passeggiata Coperta, i laboratori virtuali dell’istituto Scano-Bacaredda e i piccoli robot costruiti dagli studenti del Giua. Nel mentre la mattinata viene animata dagli esperimenti svolti da docenti di varie scuole davanti allo sguardo curioso di tanti bambini e dal concerto eseguito dal coro e dall’orchestra dell’istituto comprensivo monsignor Saba di Elmas.

Il campus

Anche ieri il campus itinerante Scuola Futura fa il pienone di visitatori. Non solo alla Passeggiata Coperta ma anche alla Manifattura Tabacchi. Obiettivo del progetto del Pnrr istruzione, con le iniziative partite venerdì scorso e che termineranno oggi con l’ultima giornata e gran chiusura alle 15,15 al Teatro Lirico (alla presenza del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara), è «la promozione della formazione sulla didattica innovativa». Presenti a Cagliari – nella seconda tappa del campus itinerante, dopo la prima svolta a Lecce a inizio dicembre – non solo scuole (con studenti, docenti e dirigenti) dell’Isola ma anche istituti di altre regioni italiane. Così la zona tra il bastione Saint Remy e viale Regina Margherita si è trasformata in un grande campus studentesco all’aperto, con tantissimi momenti di condivisione e incontro.

Le metodologie

Intelligenza artificiale, didattica digitale, metodologie innovative. Ma anche musica e arte. Così ogni istituto, dalle primarie (le elementari) alle secondarie di secondo grado (superiori) passando per quelle di primo grado (le medie), si è messo in mostra con le buone pratiche tra laboratori, esperimenti ed esibizioni. «Abbiamo inserito la musica nel percorso didattico del nostro istituto», sottolinea Rossana Montisci, dirigente della Monsignor Saba di Elmas. «Si inizia già dalle elementari per proseguire nelle medie con un corso con indirizzo musicale, con docenti esperti di diversi strumenti». Tre anni fa la nascita anche del coro della scuola, sotto il coordinamento della docente Maria Paola Nonne. Nel futuro della scuola anche tante novità: «Sappiamo che un domani molti lavori non esisteranno più o saranno diversi», sottolinea Lorenzo Micheli, tra i curatori di Scuola Futura. «Noi dobbiamo essere pronti a questo cambiamento». Per questo nella quattro giorni cagliaritana il confronto non è solo quello aperto agli studenti ma anche agli insegnanti e ai dirigenti scolastici. (m. v.)

