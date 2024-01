In mostra la donazione del canonico Perra 

Una mostra sarà allestita al museo di Sinnai con l’esposizione sulle opere della cosiddetta “collezione Perra”, donata al Comune da monsignor Cesare Perra con un lascito testamentario che negli anni Ottanta, ha favorito la nascita del museo civico di via Colletta. Una collezione di 47 quadri e di 4.100 volumi. La rassegna d’arte (la seconda organizzata a Sinnai) verrà inaugurata il 27 gennaio e resterà aperta sino al 17 marzo: si propone anche di ricostruire la storia delle opere e di restituire il gusto e la sensibilità di un collezionista straordinario come monsignor Perra.

«Il patrimonio artistico della quadreria», si legge in una nota del Museo civico di Sinnai, «è frutto del lascito testamentario che il canonico Perra (nato a Sinnai nel 1920 e deceduto a Cagliari 59 anni dopo) fece al Comune di Sinnai alla sua morte. Si tratta di un gruppo eterogeneo di opere in cui il nucleo principale è formato da artisti del Novecento che si sono espressi attraverso la pittura, il disegno e l’incisione. Sono presenti anche opere di arte sacra, databili dal XVII al XIX secolo. Tra queste, il “Compianto”, attribuito a Pantaleone Calvo e le “Gerarchie angeliche”».

«La tecnica del disegno- chiude la nota- è rappresentata nella collezione da interessanti artisti come Rita Thermes con due bozzetti per la Via Crucis del Sacro Cuore di Quartu e Enzo Loy con la caricatura di monsignor Puxeddu, altro benemerito cittadino sinnaese morto nel 1951 e che fece costruire l’asilo di via Trieste». (r. s.)

