In mostra  il museo e le chiese 

La comunità di Settimo San Pietro prepara la giornata dedicata alla rassegna cuklturale “Monumenti aperti”: per l'occasione saranno mobilitati gli studenti dell'Istituto Comprensivo che con i loro insegnanti (ma ci sono anche ex docenti), si preparano a fare da Cicerone. Intanto sono stati resi noti i siti che potranno essere visitati nell'occasione: il museo l’Arca del tempo, il pozzo sacro, la chiesa parrocchiale, la casa Baldussi, la casa Dessy, il museo casa Ligas-Uda dell’abito tradizionale. E ancora, le chiesette campestri di San Giovanni e San Pietro in Vincoli, la domus de janas de S’acua e’ is dolus.

Da ricordare che all'Arca del tempo potrà essere visitata la collezione di reperti archeologici che l'ex ispettore onorario della Sovrintendenza, Carlo Desogus ha donato al Comune dopo la delibera approvata con voti unanimi dal Consiglio comunale. A Settimo, Monumenti aperti si terrà il 27 e il 28 maggio. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA