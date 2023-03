In mostra il mito delle 4 ruote: le Fiat 500 invadono il centro 

Sono arrivate da tutta la Sardegna per il raduno “Primavera 500” organizzato dal Club 500 Italia di Oristano e dagli altri fiduciari di Sassari, Nuoro e Cagliari. Settanta auto storiche ieri mattina hanno fatto bella mostra di sé in piazza Eleonora, sono state accolte dalla fiduciaria di Oristano Silvana Meloni, nello stand allestito ai piedi della statua di Eleonora D’Arborea. La prima “500”, erede della “Topolino”, nasce il 4 luglio 1957 nello stabilimento di Mirafiori a Torino, da allora è diventata un mito per gli appassionati. E anche ieri le auto hanno affascinato e incuriosito centinaia di persone.

Tra le auto che hanno attirato maggiormente l'attenzione c’erano due Fiat 500 D: una del 1961di Pietro Sarai di San Sperate, l’altra del 1964 di Giacomo Mallus di Masullas: «Era appartenuta al prete di Siris, don Francesco Steri che l’aveva utilizzata per molti anni poi aveva deciso di mandarla in pensione dopo aver acquistato un pulmino, più comodo per le esigenze della parrocchia. Un mio amico l’ha ritrovata in un fienile». Proprio quella Fiat del 1964 è dotata della prima autoradio estraibile. Tantissimi anche gli appassionati in città: «Il numero degli iscritti al raduno di oggi è più che positivo - ha detto Silvana Meloni – lo scorso anno erano state 45. Tutti sono iscritti al Fiat 500 Club Italia che conta ben 22mila soci». a fine mattinata sfilata per le vie cittadine e tanti applausi. ( v.p. )

