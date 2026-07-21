In mostra il futuro degli spazi urbani 

L'Università di Cagliari apre al pubblico “Generative Habitat”, la mostra che ripercorre quattordici anni di attività di Unica Space Force, il laboratorio della scuola di Architettura del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura che coinvolge studenti in percorsi di ricerca e progettazione per la rigenerazione degli spazi pubblici.L’esposizione sarà ospitata al Museo universitario delle Arti e delle culture contemporanee, in via Santa Croce, dal 24 luglio (inaugurazione alle 11.30) al 9 ottobre 2026.

L’inaugurazione

La mattinata prenderà il via alle 10 nell’aula Magna Gaetano Cima con un incontro dedicato a Generative Habitat, che vedrà la partecipazione di studiosi italiani e internazionali, tra cui Carles Crosas Armengol (Universitat de Catalunya), Edoardo Currà (Sapienza di Roma), Sebastián Irarrázaval (Pontificia Universidad Católica de Chile), oltre ai docenti dell'ateneo cagliaritano Carlo Atzeni, Ivan Blečić, Simona Campus e Pamela Ladogana. Interverranno inoltre il rettore Francesco Mola e il direttore generale Aldo Urru.La mostra racconta il concetto di Habitat Generativo: un insieme di dispositivi architettonici capaci di trasformare spazi abbandonati, rivelandone le potenzialità.

L’esposizione

Il percorso espositivo si sviluppa su due livelli. Al piano terra trova spazio Unica Spazi Aperti, il progetto che tra il 2023 e 2026 ha rigenerato dieci spazi aperti dell'università attraverso strutture rimovibili in legno pensate per favorire studio, incontro e socialità degli studenti. Al primo piano sono invece presentate le esperienze realizzate nei territori di Orani, Selegas, Mogoro e Ortueri, sulla riqualificazione degli spazi pubblici.

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