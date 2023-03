In mostra i tesori naturali dell’Isola 

La mostra itinerante “Sardegna foreste, i tesori naturali di un’isola” fa tappa in città. Venerdì alle 18 al teatro San Martino viene inaugurata l’esposizione, frutto della collaborazione tra l’assessorato comunale all’Ambiente e l’Agenzia Forestas, che promuove le azioni di Forestas a salvaguardia del patrimonio naturalistico sardo. «Accogliamo una mostra particolarmente interessante che illustra le sfide per la bio-diversità della fauna e della flora presente nell'Isola – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – Sarà un’occasione per esporre al pubblico i progetti dell’Agenzia Forestas per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali sarde. La visita è gratuita ed aperta a tutti con l’obiettivo di promuovere i valori ecologici e della sostenibilità ambientale». La mostra si snoda attraverso distinte aree tematiche, con materiali e informazioni sul ricchissimo patrimonio naturale sardo, i pericoli che lo minacciano. Lo spazio istituzionale è dedicato all’Agenzia Forestas, alla sua storia, alla sua missione e alle sue attività, infine un’area dedicata alla rete dei sentieri della Sardegna con video sul progetto dei sentieri escursionistici.

La mostra sarà visitabile fino a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. ( m.g. )

