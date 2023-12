In mostra i reperti archeologici della necropoli di Su Fraigu 

Oggi, alle 17, nell’aula consiliare saranno presentati i reperti dei corredi funerari rinvenuti durante una campagna di scavi nella necropoli punica di Su Fraigu: interverranno diverse figure come archeologi ed esperti della Soprintendenza archeologia. «L'inaugurazione di oggi è una grande soddisfazione - afferma la sindaca Luisa Murru - e spero nella partecipazione di tutti i cittadini, poiché questi reperti sono patrimonio di tutto il paese». L’incontro rientra in “La magia del Natale”, promossa dall’amministrazione in collaborazione con la Pro Loco, che si concluderà il 6 gennaio. «Abbiamo voluto offrire ai cittadini degli eventi che accontentassero adulti e ragazzi, dando spazio alla cultura e allo svago» chiude Murru. (y. m.)

