In mostra i monumenti della città 

Nel giorno di avvio della tappa quartese di Monumenti Aperti, arriva la notizia che si aspettava da tempo.

Dopo quattro anni di stop, sono stati appaltati i lavori di scavo al Nuraghe Diana. Aggiudicata la gara e sbrigate tutte le procedure burocratiche quindi, presumibilmente da settembre, gli archeologi dovrebbero rimettersi all’opera nel sito di Is Mortorius, gioiello del territorio quartese, che insieme ad altri 25 siti sarà possibile ammirare con l’ausilio delle guide, per tutta la giornata di oggi e di domani.

L’archeologa

«Gli scavi al nuraghe Diana sono in appalto», conferma l’archeologa della Soprintendenza Gianfranca Salis, «è stato un percorso un po’ lungo perché il finanziamento da un milione di euro dal Ministero, prevedeva tre interventi, oltre al Diana anche per il nuraghe di Pompu Santu Miali e Ussaramanna, ma abbiamo fatto la progettazione, il tempo di aggiudicare e poi cominciamo». In questa prossima fase, «metteremo in evidenza una parte di muro dove ci sono ampie parti di crollo e poi rimosso il crollo, si proseguirà con lo scavo dove pensiamo di trovare elementi delle capanne nuragiche».In precedenza, aggiunge l’archeologa «nella parte davanti avevamo trovato segni di occupazione di età romana e non c’è da meravigliarsi considerando la posizione strategica del sito».

La manifestazione

Oggi e domani, come sempre, le visite al Nuraghe Diana saranno guidate dall’archeologa Patrizia Zuncheddu che dice, «sono molto felice della prossima ripresa degli scavi, in questo sito così importante che rientra nelle liste dell’Unesco per il riconoscimento di patrimonio dell’Umanità. Siamo pronti ad accogliere i visitatori in queste due giornate di Monumenti aperti e poi riprenderemo in estate la rassegna Incanti al Nuraghe Diana e alla Villa Romana assieme al Comune e con il contributo di Fondazione di Sardegna».

In questo weekend all’insegna della cultura si potranno visitare poi le chiese, l’ex caserma dei carabinieri in via Roma, i fortini, la villa Romana, il cimitero monumentale, l’ex Montegranatico, Sa dom’e Farra, l’Antico macello , Su Forti, Casa Basciu Deiana, la torre di Carcangiolas, il parco di Molentargius, piazza Luigi Olla, la cantina Fois, la cappella dell’asilo Dessì.

Il programma

Questo il programma di oggi: dalle 16, a cura degli Scout Assoraider, spazio a canti, giochi e dimostrazioni di tecniche scout nel piazzale della chiesa del Sacro Cuore. E ancora i concerti della scuola civica di musica all’ex Montegranatico, nella chiesa di Santa Maria di Cepola e nella chiesetta della Basilica sempre dalle 16. Musica d’autore anche all’ex Caserma dei Carabinieri di via Roma dove alle 17 si esibirà il coro dell’Università della terza età e sempre l’Università della terza età sarà protagonista con i balli sardi a Sa dom’e Farra con il maestro Gianni Orrù dalle 11. Alle 17, al Parco di Molentargius, con ingresso da via Don Giordi, lo spettacolo “La danza del leone e del drago” e alle 17,30 nella chiesa di Santa Maria di Cepola la presentazione di un libro. E poi mostre, spettacoli e tanto altro.

