In mostra i “matti” fotografati da Manca  

Le foto di Josto Manca, fotografo dell’Unione Sarda scomparso nel 2014, sono tornate temporaneamente in mostra il 19 e 20 aprile grazie all’istituto professionale “Sandro Pertini”. Sono stati gli studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale a illustrare ai visitatori “Luoghi della follia”, una collezione di foto realizzate prevalentemente nell’ex ospedale psichiatrico di Villa Clara. «Per essere internati bastava una semplice denuncia da parte del coniuge, non bisognava necessariamente avere una diagnosi del medico», hanno spiegato i ragazzi.

Grazie alle planimetrie altri studenti hanno spiegato l’organizzazione degli ospedali psichiatrici e la suddivisione dei malati in diversi reparti in base alla gravità della pazzia, che poteva essere lieve, media o grave. Ma il pezzo forte è stato il reportage che Manca ha realizzato nel 1977 con Giorgio Pisano.

I due inviati del quotidiano erano entrati per avere informazioni sulla morte sospetta di tre pazienti. Il loro decesso, avvenuto per soffocamento da cibo, era dovuto a un effetto collaterale deg l i psicofarmaci. Manca ne approfittò per fare degli scatti che ritraevano le condizioni di vita dei malati all’interno della struttura di Cagliari e del manicomio di Dolianova. Il lavoro di ricerca è stato svolto dai ragazzi del Pertini in collaborazione con l’Archivio di Stato, l’Università, l’Associazione sarda per la r iforma p sichiatrica, l’associazione “Albeschida” di Carbonia e i figli del fotografo. «Siamo emozionati per il lavoro svolto da nostro padre, ma anche molto tristi e angosciati se pensiamo alle persone finite in manicomio e al trattamento che veniva riservato loro», hanno raccontato. «Queste foto devono essere conservate per non dimenticare».

