Diciotto anni dalla fondazione da festeggiare con i gioielli della tradizione. Sabato, alle 19,15, il teatro della parrocchia del Santissimo Salvatore di Selargius ospiterà “Arrugas de Oru e de Prata”, l’appuntamento con cui l’associazione culturale Fedora Putzu celebra il suo 18esimo anniversario. «Abbiamo dedicato questo evento a “Is Prendas”, i gioielli tradizionali che arricchiscono il nostro costume tradizionale», annuncia il presidente Matteo Atzeni.

Al centro della serata ci sono in particolare le “arrugas”, gli orecchini della tradizione sarda, simboli di femminilità, appartenenza e devozione, tramandati di generazione in generazione. L’iniziativa vuole valorizzare il patrimonio orafo sardo e il lavoro degli artigiani che custodiscono tecniche antiche: un patrimonio che a Selargius continua a vivere nelle feste, nei costumi e nelle case. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA