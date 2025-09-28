VaiOnline
Dolianova.
29 settembre 2025 alle 01:19

In mostra i gioielli a quattro ruote 

Gioielli a quattro ruote tirati a lucido e custoditi con cura maniacale. Decine di appassionati di motori di tutta la Sardegna si sono dati appuntamento ieri a Dolianova per la terza edizione della mostra storica di auto organizzata dal circolo sardo Automoto d’epoca S.C.Q con il patrocinio del Comune. In Piazza Brigata Sassari erano esposte alcune icone dell’industria automobilistica italiana: due Fiat Balilla degli anni ‘30, una Lancia Ardea del 1951, una Bianchina del 1964, due Fiat 1100 degli anni ’50. In esposizione anche alcune Ferrari d’epoca, Maserati, Bmw, Alfa Romeo, le immancabili Fiat 500 e i maggioloni della Wolkswagen. Tra gli esemplari più interessanti una Lomax 223, prodotta in Inghilterra in soli 200 pezzi agli inizi degli anni ’80. Le auto hanno sfilato in passerella in Piazza Europa. Per ognuna di loro l’indicazione dell’anno di produzione, delle tecniche costruttive e l’inquadramento storico del periodo in cui vennero prodotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

