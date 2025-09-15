In mostra ecco Federici, Fontana Cocco e Crivaro 

Alla Galleria Siotto dopo Marjani la programmazione della Galleria prosegue sabato 4 ottobre con il workshop “Altrove” curato da Laura Federici, artista e architetta. I frutti di questa esperienza saranno esposti nella mostra “Ombre attese”, curata dalla stessa Federici e da Alice Deledda, che sarà inaugurata lunedì 6 ottobre alle 18.

Il 30 ottobre al 9 novembre ecco anche l’esposizione di Marta Fontana (l’artista originaria di Padova ma da anni residente a Carloforte) dal titolo “Pietra di luna”, curata da Alessandra Menesini sino al 9 novembre. Dal 13 al 30 novembre la Galleria ospita “Ophidia”, la prima personale dell’artista nuorese Emanuele Cocco. A chiudere questo 2025 sarà “Cosa rimane quando il mare si muove”, mostra fotografica di Gaetano Crivaro, a cura dell’associazione L’ambulante, in programma dal 4 al 21 dicembre. Tutte le esposizioni saranno visitabili dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20.

