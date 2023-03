In montagna turismo tutto l’anno 

L’idea cardine era partita già tre anni fa. Dopo lo stop per la pandemia riprende slancio. “Welcome to Fonni” è la nuova scommessa di un gruppo di imprenditori che ha deciso di fare rete, unendo le forze, per creare sinergia e sviluppo turistico. Dieci gli associati con l’obiettivo di allargare la cerchia ai vari settori dell’economia locale. Molto più di un’associazione, un vero contenitore di idee, capace di inglobare le eccellenze artigiane, ambientali, culinarie e tradizionali. Un modo per dare senso continuativo al turismo in montagna, rendendo uniche le giornate per chi raggiunge Fonni. L’obiettivo è la destagionalizzazione, a dimostrazione che il Gennargentu e le sue comunità possano essere apprezzati tutto l’anno, non solo con la neve.

La sfida

Lo sa bene Antonio Masini, presidente del collettivo e titolare insieme alla famiglia di una struttura ricettiva nel centro storico: «Quello turistico può diventare concretamente il settore di riferimento non solo del paese ma anche per l’intero territorio. Abbiamo deciso di percorrere questa sfida mossi dall’amore per Fonni e dal problema che purtroppo non si riusciva a soddisfare appieno le esigenze dei visitatori». Spiega: «Chi fino ad oggi ci ha raggiunto, si è sempre sentito accolto e coccolato, nel cibo e nel dormire e nella incondizionata ospitalità. Vogliamo andare oltre, offrendo un tassello in più. Chi verrà qui potrà dunque effettuare bellissime escursioni, assistere a lavorazioni artigiane del legno o della filigrana. Passo dopo passo raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, rendendo protagonista la comunità, favorendo nuovi ingressi nel gruppo».

L’iniziativa

Dopo Pasqua è previsto un incontro pubblico per presentare l’iniziativa. L’amministrazione comunale l’approva in pieno. «Il paese - spiega la sindaca Daniela Falconi - ha da sempre dimostrato di essere non solo attivo dal punto di vista imprenditoriale, ma di non temere ad affrontare il futuro con determinazione e lungimiranza. Il turismo in montagna è una importante fonte di reddito e una grande opportunità. Il progetto “Welcome to Fonni” va in questa direzione: migliorare l’immagine del paese e del territorio facendo rete, accrescere le possibilità per chi vorrà venire a visitare le nostre bellezze culturali e ambientali, migliorare lo standard qualitativo della ricettività». (g. i. o.)