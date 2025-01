In monopattino investe un pensionato 

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un monopattino. Un uomo di 86 anni, Giovanni Porcu, è rimasto ferito in un incidente accaduto alle 18.15 di ieri in via Umberto, all’altezza della farmacia San Francesco, a due passi dal Corso. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del monopattino viaggiava contromano in direzione di piazza Fra Locci e non sarebbe riuscito ad arrestare la corsa mentre il pensionato attraversava sulle strisce. Il nonnino è caduto con violenza sull’asfalto dove è rimasto immobile, in preda ai dolori. Sul posto è stato richiamato un equipaggio dell’ambulanza allertato dalla centrale operativa del 118 di Sassari. Il pedone, una volta stabilizzato, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Durante l’intervento del personale volontario è rimasto sempre vigile e cosciente. Per lui sospetta lesione al femore. Sul posto gli agenti del commissariato di Tortolì per i rilievi del caso. (ro. se.)

