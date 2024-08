In monopattino dopo la festa, muore 18enne 

Pavia. Erano a una festa con amici, poi sonouscite di notte in monopattino. Un giro cheè costato la vita a una ragazza di 18 anni e ha fatto finire inospedale la sua amica 17enne. È successo poco prima delle 2di domenica notte, in via Bonomi,quartiere della periferia di Pavia.

Le indagini

Un dramma sul quale sta indagando la polizia: risposteimportanti potrebbero arrivare dall’autopsia sulla 18enne edagli esami a cui è stata sottoposta l'amica. Le due giovani sono entrambe italiane e vivono in provincia di Pavia.A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona,dopo aver sentito un urlo. Sul posto sonosubito arrivati gli operatori del 118. La 18enne, alla guida delmonopattino, era in arresto cardiaco. Vicino a lei l’amica,incosciente ma in condizioni meno gravi. A pochi metri il monopattino.

La giovane di 18 anni è stata trasportata in ambulanza alSan Matteo, che si trova a breve distanza dal luogo dove èavvenuto l’incidente. I medici del Policlinico hanno cercato inogni modo di rianimarla, ma inutilmente. La Scientifica haeffettuato i rilievi, e dai primi accertamenti sembra chela ragazza abbia avuto un improvviso malore, che le avrebbefatto perdere il controllo del mezzo.Anche la 17enne è stata trasferita in ospedale. Nella cadutaha riportato un lieve trauma cranico e altrelesioni. È sotto osservazione in ospedale, ma le sue condizionisono fortunatamente in via di miglioramento.

L’allarme

Alla festa c’era anche la sorella minore della giovanerimasta ferita, di 15 anni: non vedendo ritornare le due ragazze si è preoccupata ed è uscita per cercarle.Sul posto, oltre al 118, sono subito intervenuti gli agentidella Questura di Pavia. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamicadell’incidente.

È stata quasi subito esclusa la presenza di unaltro mezzo. Le due ragazze sarebbero cadute dal monopattino dasole, non sarebbero state urtate da un'auto di passaggio. A determinare l’incidente sembra sia stato l'improvviso malore della piùgrande che era alla guida.

L'indagine dovrà anche fare luce sulla festa dalla qualeprovenivano le due ragazze. Non è escluso che possano essereascoltati alcuni amici delle giovani, per ricostruire la serata.

