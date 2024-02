In mille alla Fiera per Chessa «Il centrodestra è con Truzzu, lo porterà alla vittoria»  

Un migliaio di persone solo per lui al Palacongressi della Fiera di Cagliari. Gianni Chessa (Psd’Az) ha fatto le cose in grande per presentare la sua candidatura al voto del 25 febbraio. «Ho raccontato con due video cosa ho fatto in questi cinque anni da consigliere e da assessore al Turismo, ma anche la mia visione di Sardegna. Sono uno che decide e che va avanti». Sul candidato alla presidenza Paolo Truzzu («che è un mio amico»), «sarà sostenuto dal centrodestra che lo porterà alla vittoria. Quando avremo vinto, dico che dovrà ascoltare i partiti di maggioranza senza trascurare i colleghi delle opposizioni. Dopo le elezioni tutti devono lavorare per il bene della Sardegna. Se non si faranno errori sotto questo punto di vista, allora governeremo a lungo».

Alla convention di Chessa, Truzzu c’era. Seduto in prima fila. Il candidato del centrodestra arrivava da un tour in Barbagia fitto di incontri. «Ho raccolto l'esigenza manifestata da queste comunità di essere ascoltate, di poter rivendicare alcuni diritti nei confronti dell'Istituzione regionale. Questi incontri stanno fortificando la mia scelta di realizzare una campagna dedicata all'ascolto, in mezzo alla gente, alle attività produttive, agli amministratori. La Sardegna deve ripartire dai territori, riscoprendo l'identità e la vocazione di ciascuno. Perciò, insieme agli amministratori locali voglio disegnare il futuro della Sardegna, realizzando una “Carta dei Luoghi” che valorizzi le specificità. Oggi a Cagliari Truzzu incontrerà il ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Ieri ad Assemni, intanto, sala gremita dell’Hotel Grillo per la presentazione della lista Dc con Rotondi.

