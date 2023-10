In mille al motoraduno 

Il sesto raduno “Nuragic bikers” di Barumini ha fatto vibrare le strade della Marmilla con quasi mille motociclisti provenienti da ogni angolo dell’Isola. All’appello delle 12 di domenica, ben 890 erano presenti, ai quali se ne sono aggiunti altri 60 subito dopo. Motociclette da Cagliari, i famosi “Balentes”, così come da Barrali, Iglesias, Portoscuso, Riola Sardo, Sarroch. Commozione quando i partecipanti hanno deposto dei fiori in memoria del motociclista scomparso lo scorso anno sulla strada per Tuili. ( g. g.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA