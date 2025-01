In migliaia sostengono Yoon, sospeso l’arresto del presidente 

Seul. Drammatico stallo nella crisi politica in Corea del Sud. La tanto attesa resa dei conti nei confronti del deposto presidente Yoon Suk Yeol, per il suo maldestro e fallito tentativo di imporre la legge marziale a inizio dicembre, non è avvenuta. Agli inquirenti sudcoreani che avevano tentato di eseguire un mandato di arresto, non è restato altro da fare che una retromarcia. «Troppo rischioso», ha fatto sapere l'Ufficio investigativo sulla corruzione (Cio), precisando che le preoccupazioni per la sicurezza del personale sul posto.

Nel complesso presidenziale di Seul, per eseguire l’arresto congelato, sono entrati un’ottantina di poliziotti e investigatori che, però, si sono fermati a qualche centinaio di metri dalla residenza di Yoon, il quale, a sua volta, ha fatto schierare un vero e proprio muro umano di circa 200 persone, tra soldati e membri della sicurezza. Di fatto per bloccare gli agenti.

L'atmosfera nelle strade attorno al complesso era tesa d’alba, con migliaia di cittadini che si sono radunati in difesa del leader deposto. Ci sono stati cori contro il Cio. Intanto l’avvocato di Yoon continua a ripetere che il mandato di arresto era «illegale e non valido». Il provvedimento è stato emesso martedì dopo che Yoon aveva nuovamente ignorato l'ordine del tribunale di sottoporsi a un interrogatorio sulla sua dichiarazione di legge marziale.

