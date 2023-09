In migliaia senza telefono né internet 

Reti internet e telefonica in tilt in diversi paesi del Medio Campidano: grandissimi disagi, ieri ma in molti casi anche lunedì, a San Gavino, Sanluri, Guspini, Gonnosfanadiga e Villacidro per il malfunzionamento di operatori come Tim, Wind, Linkem, Iliad in un bacino di oltre 50mila persone. Praticamente funzionava solo Vodafone. Dal numero verde delle società interessate la vocina registrata dice che ancora ci vuole pazienza per risolvere alcuni “problemi tecnici” ma tanti lavoratori e anziani stanno incontrando grosse difficoltà con le incombenze quotidiane, diverse aziende hanno subito un danni economici e molti servizi, come nel caso delle Poste di Villacidro, hanno funzionato a singhiozzo. L’ipotesi è di un sovraccarico della centrale di zona. È la terza volta nell’arco delle ultime settimane.

San Gavino

«Per due giorni – rimarca l’assessora Silvia Mamusa – i telefoni sono rimasti muti e non si riusciva a comunicare in nessun modo, né con messaggi né con telefonate». Su tutte le furie Francesco Congia, 48 anni, di San Gavino: «Questa situazione è assurda. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia né mia madre che ha 83 anni e problemi di salute: ho necessità di sapere come sta». Andrea Santucciu, 46 anni, docente all’istituto industriale Othoca di Oristano, residente a San Gavino: «Diversi impegni a scuola sono on line e la mancanza di connessione crea non pochi disagi. Il guasto non è solo l’episodio di una giornata ma il terzo in pochissimo tempo: le compagnie telefoniche devono garantire il servizio ai numerosi lavoratori che, dopo la pandemia, usano regolarmente la rete per lavoro». Adirato anche il disoccupato Andrea Marrocu, 55 anni, di San Gavino: «Il mio provider è WindTre e il disservizio si è verificato anche la settimana scorsa. Un disastro. Non posso ricevere né fare telefonate, ed ero in attesa di chiamate di lavoro».

Sanluri

Grossi disagi anche per il carabiniere Carlo Mascia del nucleo operativo della Compagnia di Sanluri: «Sono a casa malato ma soggetto alla reperibilità – racconta – e con questo problema di rete nessuno mi può chiamare». È nero anche il sindaco Alberto Urpi: «A questo punto sentirò il prefetto di Cagliari perché è da giorni che la rete funziona male: cittadini e imprese sono molto danneggiati». Contrariato anche il consigliere di maggioranza, Massimiliano Paderi: «Passi un guasto, ma ormai il disservizio si ripete troppo spesso. Gli operatori coinvolti dovrebbero avere il buon senso, che anche è rispetto nei confronti dei clienti, di avvisare. Invece, improvvisamente tutto si blocca senza alcuna comunicazione sul tempo per la riattivazione. Quando, però, dobbiamo pagare la bolletta non troviamo nessuno sconto per i disagi e per i costi che ciascuno, a causa del disservizio, ha dovuto sostenere».

Gonnosfanadiga

A Gonnosfanadiga il paese era rimasto senza connessione già giovedì scorso. Ieri il bis. «Un’altra giornata di malfunzionamento – rimarca Francesco Zurru, 64 anni – c’è chi è stato impossibilitato a prenotare una visita medica per non parlare degli anziani soli e isolati in casa».

Villacidro

In Comune a Villacidro sono arrivate tante segnalazioni: «Siamo preoccupati – evidenzia il sindaco Federico Sollai – per questi malfunzionamenti che si verificano troppo spesso. In questo periodo siamo a rischio di incendi: se le reti telefoniche non funzionano risulta impossibile segnalarne uno. A oggi nel nostro territorio vediamo solo i miraggi della linea veloce».

Guspini

La situazione è di grande disagio anche a Guspini: «Il crollo di diverse reti – sottolinea il commerciante Oscar Cocco – in molti casi ci impedisce di lavorare. Ieri sono riuscito a utilizzare la rete solo perché mi trovavo a Cagliari».

Così nell’era del digitale e delle reti superveloci, il Medio Campidano per l’ennesima volta è ripiombato nell’età pre-telefonica e ufficialmente non si è capita bene neppure l’origine del problema, che solo nel tardo pomeriggio di ieri è sembrato in via di risoluzione.

