In migliaia per la magia di Giocomix 

Migliaia di visitatori hanno affollato i quattro padiglioni della fiera, in viale Diaz, per il ritorno di Giocomix, la due giorni dedicata agli appassionati di fumetti, videogames, giochi da tavolo, serie televisive e tutto ciò che riguarda i vari mondi del fantasy. Dopo due anni di chiusura forzata a causa della pandemia da Covid, visto il grande successo della precedente edizione, il più grande Festival del gioco e del fumetto della Sardegna ha avuto una risposta di pubblico forse addirittura ben oltre le aspettative degli organizzatori.

L’evento

Decine di appuntamenti di ogni genere per tutte le età hanno contrassegnato la manifestazione, con un flusso di visitatori che ieri ha toccato numeri a quattro cifre. I bambini fino a otto anni entravano gratuitamente, ma l’amore per i manga e per i coslplay ha contagiato ormai da tempo persone di tutte le età che sono arrivati da tutta l’Isola per vestire i panni dei vari eroi. I più piccoli hanno sgranato gli occhi quando, poco dopo le 15 di ieri, all’ingresso della fiera si è presentato Alessandro Pacini (53 anni, di Carbonia) con addosso la gigantesca tuta atomica di Fallout 4. «Ho 45 anni sono sempre qui», sorride Cristiano Manconi, un perfetto Capitan America arrivato da Baratili San Pietro, che poi ha aggiunto: «È bello vedere così tanta gente che si diverte». Un continuo fiume di persone con costumi scintillanti tratti dai manga e dagli anime più noti, come Berserk (Daniele Mrtorana), oppure da famosissimi videogame (una fra tutti Ambra Massa, 23 anni di Maracalagonis, nei panni di Pyramide Heasd di Silent Hill 2), oppure da serie televisive come Vis a Vis (Mary Onnis, diciottenne cagliaritana era una perfetta Zulema Zahir).

Il successo

«Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di Akira», chiarisce Eleonora Guggeri, presidente dell’associazione culturale che organizza, «è stato allestito uno spazio dedicato alla proiezione del lungometraggio animato che ha cambiato per sempre la percezione degli anime nel mondo». Tantissime le aree espositive e gli spazi per i giochi di ruolo, così come per i fumetti e per i videogiochi, stand super gettonato soprattutto dai più grandi.