In migliaia conquistati dalle caldarroste e dalle nocciole 

Difficile calcolare il fiume di persone che ieri ha invaso Aritzo per la 51esima edizione della sagra delle castagne e delle nocciole. Appuntamento fisso di fine ottobre che attira e affascina da anni migliaia di visitatori. Un successo per l’amministrazione comunale guidata da Paolo Fontana, grazie anche alla collaborazione delle associazioni e dei commercianti. Tantissimi gli stand allestiti nel centro del paese, in mostra i prodotti tipici. Non sono mancate le visite al museo delle opere del pittore Mura, all’ecomuseo della montagna sarda e del Gennargentu, alla casa Devilla, alle carceri spagnole, alla chiesa di San Michele Arcangelo e alla mostra “il cielo degli antichi”. Inoltre, molte persone hanno partecipato alla passeggiata guidata nei castagnetti secolari di “Geratzia”. Grande folla poi alla distribuzione gratuita di caldarroste, del vino novello, del torrone artigianale di Aritzo offerto dal torronificio Maxia Antonio e per l’itinerario gastronomico nel centro storico. Nelle strade si sono esibiti anche il coro “Bachis Sulis” di Aritzo, i tamburini di Gavoi e di pomeriggio in piazza “Bastione” si è svolto lo spettacolo musicale “Aritzo in festa” con Giuliano Marongiu e Alessandro Pili.

