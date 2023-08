In migliaia alle celebrazioni di San Lorenzo 

Una marea di persone ha preso parte ai festeggiamenti di San Lorenzo. Gremite le vie interessate dalla processione, sia all’andata, dalla parrocchia del Santissimo Redentore alla chiesetta campestre di San Lorenzo, sia al ritorno, giovedì sera, quando il simulacro è stato riportato in città sino alla parrocchia di Sant’Ambrogio. Ieri sera, infine, è stato trasferito nella chiesa di San Valeriano e lì rimarrà fino alla festa dell’anno prossimo.

Una partecipazione inattesa, dice Roberto Argiolas, presidente uscente del comitato San Lorenzo: «Rispetto all’anno scorso c’è stato il 90% dei fedeli in più», assicura, «Siamo andati oltre le aspettative, non abbiamo mai visto così tanta gente per San Lorenzo. Vuol dire che i monserratini attendevano questo momento». Boom anche per quanto concerne i festeggiamenti civili. I vari spettacoli, tra cui l'esibizione del dj Sandro Murru, lo show dei Lapola e di Alessandro Pili (alias “Sindaco di Scraffingiu), hanno portato in piazza circa 10 mila persone. E domani si concludono gli appuntamenti laici con il concerto di Marco Carta.

«Quest’anno», dice la presidente della Pro Loco Loredana Demontis, «per San Lorenzo si è creata una grande collaborazione tra il comitato, il Comune e la Pro Loco. Per la prima volta c'è stato una convenzione scritta tra le parti. I giardinetti di via Redentore non erano così pieni di gente da tanti anni, anche da prima del Covid. Questo San Lorenzo ha riunito tante associazioni, tutte monserratine. (ste. lap.)

